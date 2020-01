Tsai Ing-wen é reeleita presidente de Taiwan com 57% dos votos

Taipé, 11 jan (EFE).- A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, obteve neste sábado uma tranquila vitória nas eleições presidenciais do país, com uma grande vantagem sobre seu principal rival, o candidata pró-China, Han Kuo-yu.

De acordo com dados fornecidos pela Comissão Central Eleitoral às 19h30 (horário local, 8h30 de Brasília), Tsai obteve 4.726.238 votos (57%), enquanto Han obteve 3.099.232 (37%).

Nas eleições legislativas também realizadas hoje, a distância entre os partidos dos dois candidatos foi, no entanto, menor, embora o Partido Democrático Progressista (PPD), de Tsai, esteja na liderança com 35% dos votos contra 33% do Kuomintang, de Han, com 62% dos votos contados.

Tsai, que defende o “status quo” da ilha e mantém uma posição de maior confronto com a China continental, obtém uma vitória impensável há menos de um ano, quando as pesquisas colocaram Han com 20 pontos de vantagem sobre sua possível candidatura à reeleição.

Desde então, os protestos e a situação de violência em Hong Kong, juntamente com as declarações do presidente chinês Xi Jinping, nas quais ele não excluiu o uso da força em relação a Taiwan, contribuíram significativamente para elevar o perfil de Tsai até que ela fosse capaz de dar a volta por cima nas urnas.

Por sua vez, Han defendeu durante a campanha uma melhor relação com Pequim, mas sem aceitar o princípio de uma única China postulada pelo regime comunista, para o qual Taiwan é uma província que deve se voltar à sua jurisdição.

Nas últimas eleições gerais de 2016, Tsai obteve 56,12% dos votos – muito perto do que foi obtido hoje – em comparação com 31,04% do então candidato do governante do Kuomintang, Eric Chu. EFE