Trump x Kim: Sósia de Kim Jong-un é detido em Singapura antes de cúpula

Bangcoc – As autoridades de Singapura interrogaram nesta sexta-feira um cidadão de Hong Kong que é um sósia do líder norte-coreano, Kim Jong-un, em sua chegada ao aeroporto de Changi, dias antes da cúpula prevista entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

O sósia, conhecido como Howard X, declarou em seu perfil no Facebook que foi retido hoje durante duas horas pelas autoridades migratórias ao chegar em Singapura.

“Fizeram buscas nas minhas malas e depois me disseram que este é um momento muito delicado para estar em Singapura e que eu deveria permanecer afastado da ilha de Sentosa e do hotel Shangri-la”, afirmou o sósia na rede social.

Essas duas partes da cidade foram designadas como “área para eventos especiais” com o objetivo de implementar fortes medidas de segurança para a reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, prevista para o dia 12.

A histórica reunião vai acontecer no hotel Capella, na ilha de Sentosa.

Por fim, o sósia não foi expulso do país, e anunciou para amanhã e domingo uma conferência alternativa junto com outro intérprete, que fará o papel de Trump, em uma das ruas mais movimentadas da metrópole.

As autoridades da cidade-Estado anunciaram medidas adicionais de segurança nas partes onde acontecerão as reuniões, além de proibir a exibição de cartazes com dimensões superiores a um metro e o uso de megafones.