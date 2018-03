Trump verá protótipos do muro na próxima semana

Washington – A Casa Branca confirmou nesta sexta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará na próxima semana os oito protótipos do muro na fronteira com o México que foram construídos perto de San Diego, na Califórnia.

“Esperamos que seja uma viagem incrivelmente positiva, o presidente irá ver os protótipos perto da fronteira e também se reunirá com membros das forças armadas”, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, na sua entrevista coletiva diária.

Ainda se desconhece o dia no qual Trump fará sua visita aos protótipos, embora a filial em San Diego da emissora “Fox” tenha garantido nesta semana que a visita acontecerá na próxima terça-feira.

Este será a primeira viagem de Trump à fronteira desde que chegou ao poder há mais de um ano.

Trump antecipou em setembro, durante um ato no Alabama, que planejava avaliar “pessoalmente” os protótipos do muro e escolher a empresa que se encarregue da sua construção.

Seis empresas construíram oito protótipos possíveis para o muro em um local situado a poucos metros do atual terreno que divide Otay Mesa (Califórnia) e Tijuana (o México), e o governo americano começou a avaliá-los no último dia 1º de dezembro.

Segundo o Escritório de Alfândegas e Proteção Fronteiriça (CBP), o muro com o México será resultado da união de uma série de caraterísticas dos protótipos, de modo que, por exemplo, as autoridades podem juntar a altura de um modelo com os mecanismos antiescaladas de outro.

A ideia é que na maior parte dos 3.180 quilômetros de fronteira com o México haja um muro que permita ver o que ocorre no outro lado e que, em algumas áreas de maior periculosidade, exista um muro sólido, feito com materiais consistentes como cimento e que sirva para reforçar a segurança.

Trump conseguiu que o Congresso alocasse US$ 20 milhões para a construção desses protótipos, mas por enquanto não conseguiu que os legisladores lhe outorguem nenhum fundo adicional para construir o muro.

O presidente pediu que o Congresso lhe conceda US$ 18 bilhões ao longo da próxima década para erguer o muro, e vinculou a autorização desses fundos a qualquer lei que permita solucionar a situação migratória de 690.000 jovens imigrantes ilegais conhecidos como “sonhadores”.