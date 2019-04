Trump vê progresso com a Coreia do Norte e agradece apoio de Putin

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que encerrou uma cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, no início deste ano sem um acordo nuclear, disse nesta sexta-feira que já houve muito progresso para um pacto e saudou o apoio do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Depois de seu primeiro encontro pessoal com Kim, na quinta-feira, Putin disse que as garantias de segurança dos EUA provavelmente não bastarão para persuadir Pyongyang a encerrar seu programa nuclear.

Putin disse acreditar que quaisquer garantias dos EUA podem ter que ser apoiadas pelas outras nações envolvidas nas conversas anteriores de seis partes a respeito da questão nuclear, que são Rússia, China, Japão, Coreia do Sul, EUA e Coreia do Norte.

Esse formato foi preterido em favor de iniciativas norte-americanas unilaterais para mediar um acordo.

“Acho que estamos indo muito bem com a Coreia do Norte. Muito progresso tem sido feito”, disse Trump aos repórteres na Casa Branca. “Apreciei o comunicado do presidente Putin ontem. Ele também quer que aconteça. Acho que existe muito entusiasmo para se chegar a um acordo com a Coreia do Norte.”

Trump disse que agradece o apoio russo e chinês e que a China pode estar ajudando em parte por causa das negociações comerciais entre Washington e Pequim.

“Tenho um ótimo relacionamento com Kim Jong Un”, disse Trump. “E a China está nos ajudando, porque acho que querem. Eles não precisam de armas nucleares bem ao lado de seu país. Mas também acho que estão nos ajudando por causa do fato de estarem em um acordo comercial, que por sinal está indo muito bem.”

Putin descreveu Kim como “bastante aberto”, “consciencioso” e “interessante”.