Trump vê processo de impeachment como “possibilidade real”, diz CNN

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está preocupado com a possibilidade de não conseguir terminar o seu mandato e crê que pode ser alvo de um processo de impeachment no momento em que os Democratas eleitos nas eleições legislativas de 2018 assumirem seus assentos na Câmara dos Representantes, onde irão controlar a maioria. A informação é da rede de notícias CNN, que ouviu fontes ligadas ao mandatário.

Tal fonte, continuou a publicação, disse que Trump vê o processo como “possibilidade real”. Dentre as várias acusações e escândalos que pesam contra o presidente americano, aquela que poderia eventualmente basear o processo é sobre violações no financiamento da sua campanha à Presidência, que são ligadas ao ex-advogado de Trump, Michael Cohen, disse à CNN outra fonte próxima do governo.

A pressão sobre o republicano certamente aumentará no momento em que o novo Congresso se formar, mas sua situação se tornou ainda mais tensa nos últimos dias. Procuradores federais alegaram, pela primeira vez, que Cohen teria agido sob ordens diretas de Trump quando efetuou pagamentos para silenciar mulheres com quem o presidente teria se envolvido.

Entre os Democratas, há a crença de que esse ato seria uma das hipóteses para impeachment e consideram, inclusive, que Trump poderia ser preso quando deixar a Casa Branca. Entre os que falaram publicamente sobre isso está o representante Jerry Nadler, que provavelmente encabeçará o Comitê Judiciário da casa em 2019.

Contudo, apesar de os Democratas estarem ventilando a hipótese de se iniciar um processo que possa remover Trump do cargo, fato é que ele dificilmente seria aprovado pelo Senado, no qual a maioria dos assentos seguirão com o Partido Republicano, do qual o presidente é parte.

Nos Estados Unidos, o impeachment pode ser proposto por qualquer membro da Câmara dos Representantes e é preciso a maioria simples dos membros dessa casa para que o processo siga para o Senado. É lá que o julgamento acontece e é necessário que 67% dos senadores considerem Trump culpado das acusações para que o impeachment se concretize.

É bem verdade que há senadores republicanos que poderiam vir a se rebelar contra o presidente, como o senador John McCain fez em algumas ocasiões. No entanto, considerando a popularidade de Trump entre os membros do seu partido (84% aprovam sua gestão, segundo levantamento do Pew Research Center), as chances de os Democratas conseguirem o número necessário de senadores para que ele seja efetivamente removido do cargo são pequenas.