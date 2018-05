Trump vê libertação de americanos como gesto de boa vontade de Kim Jong-un

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou nesta quarta-feira como um “gesto positivo de boa vontade” a libertação pela Coreia do Norte dos três americanos que estavam presos no país, semanas antes de sua histórica reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un.

“O presidente Trump aprecia a ação do líder norte-coreano Kim Jong-un de libertar os cidadãos americanos, e vê essa atitude como um gesto positivo de boa vontade”, afirmou a Casa Branca em comunicado.

Além disso, destacou que “os três americanos parecem estar em boas condições e foram capazes de embarcar no avião sem ajuda”.

A nota foi emitida pouca depois que Trump anunciou através de sua conta no Twitter que os três americanos presos no país estavam retornando aos Estados Unidos no avião do secretário de Estado, Mike Pompeo, após da visita deste a Pyongyang.

Trata-se de Kim Dong-chul, de 64 anos; Kim Sang-duk, de 58, e Kim Hak-song, que ronda os 60, todos nascidos na Coreia do Sul, e que posteriormente adquiriram a nacionalidade americana. Os três foram acusados de espionagem e atos hostis contra a Coreia do Norte.

Trump afirmou que os libertados aterrissarão na madrugada de quinta-feira, por volta das 2h locais (3h em Brasília), na base aérea de Andrews, nos arredores de Washington, e que ele estará lá “para cumprimentá-los”.

Pompeo viajou para Pyongyang para preparar o histórico encontro entre Trump e Kim que deve ocorrer nas próximas semanas em um lugar ainda não divulgado.

Em sua mensagem na rede social, o presidente americano confirmou que Pompeo manteve um encontro com Kim e que este foi “bom”, e ressaltou que o lugar e a data estão definidos.

Até agora, a Casa Branca disse que a reunião entre Trump e Kim aconteceria no final de maio ou no início de junho, e que vários cenários estavam sendo cogitados, entre os quais figura a cidade-Estado de Cingapura e a fronteira entre as duas Coreias.