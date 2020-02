Trump vai pedir valor menor para financiar muro, dizem autoridades

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedirá 2 bilhões de dólares em novo financiamento para a construção de um muro na fronteira no Orçamento de 2021, valor substancialmente menor na comparação com o que ele buscou no ano passado, de acordo com altas autoridades do governo.

O pedido menor, que será anunciado na segunda-feira, mostra que o governo precisa de menos recursos novos para construir o muro ao longo da fronteira com o México, depois de alocar recursos das Forças Armadas para o projeto.

O valor foi anunciado inicialmente pelo Wall Street Journal.

Há um ano, o governo Trump pediu que o Congresso fornecesse 5 bilhões de dólares para o muro, além dos 3,6 bilhões de dólares que a administração havia pego de projetos de construção das Forças Armadas.

Em um evento de sua campanha à reeleição em 30 de janeiro, o republicano Trump renovou sua promessa, feita na campanha de 2016, de fazer o México pagar pelo muro, que é parte de sua política de imigração para reduzir o número de pessoas que entram nos Estados Unidos.

“Estrangeiros ilegais do México vão pagar pelo muro… por meio de remessas, 100%”, disse Trump.