Trump teria pedido para que autoridades negassem laços com Rússia

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria pedido em março para que duas autoridades de inteligência de seu país o ajudassem a afastar uma investigação da Agência Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) sobre o suposto envolvimento dos russos na eleição do ano passado, de acordo com uma reportagem do Washington Post publicada há pouco.

Segundo o site do jornal, Trump teria recorrido ao diretor de inteligência nacional, Daniel Coats, e ao almirante Michael S. Rogers, diretor da Agência de Segurança Nacional, e pedido para que eles negassem publicamente a existência de que qualquer evidência de conluio nas eleições.

A reportagem ainda afirma que Coats e Rogers teriam se recusado a atender Trump, uma vez que consideraram inapropriadas as exigências do presidente, de acordo com fontes que falaram sob condição de anonimato.