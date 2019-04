Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou medidas judiciais, nesta segunda-feira, para bloquear uma intimação emitida pelo presidente do Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que busca informações sobre as finanças e os negócios do chefe de Estado norte-americano.

“A intimação do presidente (Elijah) Cummings é inválida e inexequível porque não tem propósito legislativo legítimo”, disseram advogados de Trump e da Trump Organization em uma petição.