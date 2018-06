Trump suspende sanções à Coreia do Norte durante negociação nuclear

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que não aplicará mais sanções à Coreia do Norte enquanto durarem as negociações sobre o programa nuclear do país asiático, e afirmou que espera que chegue o dia no qual possa “suspender” todas as sanções ao regime liderado por Kim Jong-un.

“Tínhamos centenas de sanções novas preparadas para serem implementadas (…), mas disse que não vou impô-las até que as conversas terminem”, afirmou Trump em entrevista coletiva após se reunir com Kim Yong-chol, segundo dirigente mais importante do governo norte-coreano.