Trump sugeriu a Macron que deixasse a União Europeia

Durante seu encontro em abril na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump sugeriu a seu colega francês, Emmanuel Macron, que retirasse seu país da União Europeia (UE), afirmou nesta sexta-feira (29) o Washington Post.

“Por que não deixa a UE?”, indagou Trump a Macron, que tem uma postura claramente a favor do bloco, de acordo com um artigo de opinião do jornal que cita como fonte dois líderes europeus.

O conteúdo dessa conversa foi confirmado à AFP por uma fonte diplomática.

Trump multiplicou seus ataques à UE nos últimos meses, denunciando o que considera injustas práticas comerciais, em especial no setor automobilístico.

“A União Europeia foi criada, é claro, para se aproveitar dos Estados Unidos”, disse na noite de quarta-feira em Dakota do Norte.

Eleito com o slogan “America First”, Trump costuma atacar as organizações multilaterais e critica regulamente a Otan.

Na recente cúpula do G7 no Canadá disse a seus aliados que a Aliança Atlântica era tão ruim quanto o Nafta (Acordo de Livre-Comércio da América do Norte).

Neste contexto de fortes tensões com seus aliados, Trump participará em 11 e 12 de julho da cúpula da Otan em Bruxelas, antes de se reunir alguns dias depois com o presidente russo Vladimir Putin em Helsinque.