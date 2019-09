Trump não descarta encontro com presidente do Irã em reunião na ONU

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que não descarta um encontro com o presidente do Irã, Hassan Rohani, em paralelo à realização da Assembleia Geral da ONU no fim deste mês, em Nova York.

“Tudo é possível. Eles querem conversar, eles querem chegar a um acordo”, afirmou Trump na Casa Branca ao ser perguntado sobre um possível encontro com o presidente iraniano.

Trump também enviou um recado aos países que tentam mediar uma aproximação entre os governos dos dois países, citando especificamente o presidente da França, Emmanuel Macron, e disse que não precisa de ninguém para negociar com Rohani.

“Aprecio muito envolvimento do presidente Macron, mas não vamos lidar com eles por meio do presidente Macron. Vamos lidar diretamente com as pessoas”, afirmou Trump.

Foi Macron quem abriu o caminho para uma possível reunião entre Trump e Rohani. No fim da cúpula do G7, realizado na cidade de Biarritz, o presidente francês disse que as condições necessárias para o encontro já estavam postas.

No entanto, Rohani descartou qualquer reunião com Trump na semana passada e deixou claro que “nunca” haverá diálogo bilateral com os Estados Unidos. Além disso, o presidente do Irã impôs como condição para a retomada de uma negociação multilateral que a Casa Branca suspenda as sanções econômicas aplicadas contra o país.

“Isso não vai ocorrer, a suspensão das sanções”, afirmou Trump.

O presidente americano ainda ressaltou que não está buscando uma mudança de regime no Irã, apesar de seu assessor de Segurança Nacional, John Bolton, já ter insinuado em várias oportunidades que este é o objetivo da Casa Branca no país.