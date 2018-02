Trump sugere armar professores para evitar tiroteios nas escolas

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quarta-feira a possibilidade de alguns professores ou funcionários das escolas do país portarem armas de maneira escondida para responder rapidamente caso ocorra um tiroteio, além de aumentar a idade mínima para comprar legalmente uma arma.

As sugestões foram feitas após o governante receber na Casa Branca um grupo de afetados por tiroteios em instituições de ensino nos EUA, entre eles seis estudantes da escola de Parkland, na Flórida, onde 17 pessoas em um ataque armado na semana passada.

“Há algo que se chama portar armas de forma oculta, e que só funciona quando você tem gente treinada para isso. Os professores teriam uma permissão especial, e (a escola) já não seria uma área livre de armas” da qual os “maníacos” podem se aproveitar, acrescentou.

Trump opinou que, dado o tempo que pode demorar para a polícia chegar a uma escola ao receber um alerta de tiroteio, os professores devidamente treinados poderiam deter estes fatos “muito rapidamente”.

“Vamos examinar essa ideia muito a sério, muita gente vai estar contra isso e muita gente vai estar de acordo”, afirmou o presidente, ao reconhecer que é algo “controverso”.

O republicano também propôs enviar às escolas “profissionais, que poderiam ser fuzileiros navais”, e que isso “poderia resolver o problema”.

Além disso, Trump prometeu que encontrará uma solução “muito robusta para o tema dos antecedentes criminais”, para melhorar a comunicação entre autoridades locais e federais a fim de impedir que as pessoas condenadas por um crime possam comprar armas.

“Além disso, vamos focar no tema da idade (mínima) para comprar (uma arma) e no aspecto de saúde mental”, acrescentou Trump, ao opinar que não há “instituições mentais” suficientes no país para lidar com o povo que possa ter uma doença que leve a comportamentos violentos.

Sob a lei federal americana, a idade mínima para comprar uma arma de fogo são 21 anos para uma pistola e 18 se for um fuzil, embora alguns vendedores sem licença as forneçam a pessoas ainda mais jovens. O autor do tiroteio na Flórida, Nikolas Cruz, tem 19.