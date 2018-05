Trump substitui advogado da Casa Branca em investigação sobre Rússia

O advogado Emmet Flood, que aconselhou o ex-presidente Bill Clinton em procedimentos de impeachment, irá auxiliar o presidente Donald Trump com a investigação do procurador especial Robert Mueller sobre o papel da Rússia na eleição norte-americana de 2016, substituindo Ty Cobb, disse nesta quarta-feira a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

A mudança mais recente de advogado acontece num momento em que parece estar se aproximando a questão de se Trump irá concordar com um interrogatório com Mueller.

O advogado John Dowd, que deixou a equipe legal externa de Trump há mais de um mês, disse na terça-feira que em março Mueller havia ameaçado intimar Trump a prestar depoimento caso ele não conversasse com investigadores.

Flood irá “representar o presidente e o governo contra a caça às bruxas russa”, disse Sanders. “Ty Cobb, um amigo do presidente, que fez um trabalho incrível, irá se aposentar no final do mês”.

Cobb e Flood não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Mueller está investigando envolvimento da Rússia na eleição norte-americana de 2016, um inquérito que inclui se a campanha de Trump conspirou com Moscou e possível obstrução de justiça cometida por Trump, entre outras coisas.

A Rússia tem negado interferência na eleição, apesar de conclusões de agências da inteligência dos EUA, e Trump tem negado que houve qualquer conluio entre sua campanha e Moscou.

No ano passado, Flood rejeitou um cargo na equipe da Casa Branca que no final foi para Cobb, informou a Reuters em julho. Ele se encontrou com Trump em março sobre auxiliar o governo com a investigação sobre a Rússia, embora a posição estivesse incerta, disse uma pessoa com conhecimento do assunto à Reuters na época.