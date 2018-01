Trump se reunirá com Theresa May em Davos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manterá uma reunião com a primeira-ministra britânica, Theresa May, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, informou nesta sexta-feira a Casa Branca.

No encontro com May, o líder americano pretende “fortalecer ainda mais a relação especial” com o Reino Unido.

Trump cancelou recentemente a visita que faria a Londres, em razão de uma polêmica sobre a venda do tradicional prédio da embaixada dos Estados Unidos na capital británica para a construção de uma nova sede.

Trump atribuiu a seu antecessor, Barack Obama, a decisão de vender “o que talvez seja a melhorembaixada de Londres, a mais bem situada”, para se construir outra por 1,2 bilhão de dólares.

De fato, a decisão foi adotada pelo presidente George W. Bush, antes da chegada de Obama àpresidência.

Trump anunciou o cancelamento da viagem após a polêmica desatada por suas declarações ofensivas sobre a entrada nos Estados Unidos de emigrantes de países pobres.

Como consequência de suas palavras, em Londres diversas vozes festejaram a decisão do presidente de não visitar a capital britânica.

O líder Trabalhista Ed Milliband disse no Twitter que o cancelamento nada tem a ver com a embaixada, mas sim porque “ninguém quer ele aqui”.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, manifestou sua satisfação ao assinalar que “fica evidente que qualquer visita do presidente Trump ao Reino Unido não é bem-vinda”.

O Fórum Econômico ocorrerá de 23 a 26 de janeiro em Davos, com a presença de mais de 3 milparticipantes, entre eles 70 chefes de Estado.