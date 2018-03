Trump se recusa a identificar condições para negociar com Coreia

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou-se a dizer nesta terça-feira se tinha quaisquer precondições para negociar com a Coreia do Norte e disse que houve progressos com a país.

“Nós temos certamente um longo caminho, pelo menos retoricamente, com a Coreia do Norte”, disse ele a repórteres no Salão Oval da Casa Branca.

“As declarações vindas de Coreia do Sul e Coreia do Norte foram muito positivas. Isso seria uma ótima coisa para o mundo.”

Trump elogiou a Coreia do Norte por sua participação na Olimpíada de Inverno.

“Acredito que a Coreia do Norte foi fantástica. Eles foram aos Jogos Olímpicos, entraram com bom espírito. Eles foram bem… vamos ver se podemos manter isso”, disse ele.