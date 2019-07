Trump se oferece como garantia do rapper ASAP Rocky detido na Suécia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado estar preparado para responder pessoalmente pelo rapper americano ASAP Rocky, detido na Suécia após uma briga no dia 30 de junho.

Trump tuitou que havia falado com Stefan Lofven, primeiro-ministro sueco, quem lhe disse que o cantor teria um acordo justo.

“Assegurei a ele que ASAP não fugiria e me ofereci para responder pessoalmente como garantia por sua fiança, ou uma alternativa”, escreveu Trump.

Na Suécia, no entanto, não existe a possibilidade de ser libertado sob pagamento de fiança.

Seguidores do cantor, outros artistas e membros do Congresso haviam pedido a libertação do rapper de 30 anos, cujo nome real é Rakim Mayer.

Os promotores suecos têm até o dia 25 de julho para apresentar acusações contra o artista ou libertá-lo, após o tribunal de Estocolmo atrasar o prazo, originalmente previsto para a última sexta-feira.

Trump, que interveio neste caso a pedido do rapper Kanye West e sua esposa Kim Kardashian, disse ainda que combinou com Lofven de se falarem novamente nas próximas 48 horas.

As autoridades suecas detiveram outras três pessoas junto a Mayer, sendo um deles o guarda-costas do artista, que foi libertado posteriormente.

Mayer afirma que atuou legítima defesa após a perseguição de dois jovens a sua comitiva.

Em vídeo amador divulgado inicialmente pelo site de notícias TMZ, o artista joga um homem no chão e o atinge várias vezes.

No entanto, Mayer publicou seus próprios vídeos em sua conta do Instagram, que mostram momentos antes da briga quando havia uma discussão entre dois jovens e o rapper, o qual pedia repetidamente ao homem e seu amigo que deixassem de segui-lo.

Também se vê um dos jovens bater em um membro da comitiva do artista.