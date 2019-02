Trump se mostra insatisfeito com o acordo de segurança de fronteira

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que não estava “muito contente” com o acordo fechado entre a situação republicana e a oposição democrata para a segurança na fronteira, mas não disse que o rejeitará. “Eu não posso dizer que estou muito feliz. Não posso dizer que estou muito contente”, comentou ele na Casa Branca.

Na noite da segunda-feira, congressistas disseram que chegaram a um acordo em princípio para evitar a paralisação parcial do governo neste fim de semana. O acordo inclui US$ 1,38 bilhão para a construção de 88,5 quilômetros de novas barreiras ao longo da fronteira com o México, bem abaixo dos US$ 5,7 bilhões exigidos pelo presidente para construir mais de 321,8 quilômetros.

Líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell elogiou o acordo, enquanto o líder do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que Trump deveria assiná-lo.

Em reunião de seu gabinete, Trump também comentou o quadro nas negociações comerciais com a China. Segundo ele, o país “quer muito” fechar um acordo com os EUA. “Vamos ver o que acontece”, disse, nesta semana de negociações entre as partes em Pequim. Fonte: Dow Jones Newswires.