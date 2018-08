Trump revoga habilitação de segurança do ex-diretor da CIA

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou a credencial de segurança do ex-diretor da CIA John Brennan nesta quarta-feira, acusando Brennan de usar seu acesso a informações confidenciais para “semear divisão e caos” sobre o governo Trump.

Trump anunciou a decisão em um comunicado lido pela secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders. Trump disse que também está revisando as habilitações de segurança de vários outros ex-funcionários do governo com o objetivo de revogá-las.