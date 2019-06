Trump recorre de decisão judicial que bloqueou recursos para muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu neste sábado (29) da decisão judicial que impediu seu governo de utilizar 2,5 bilhões de dólares em recursos destinados ao combate às drogas para a construção de um muro na fronteira com o México.

De acordo com documentos no processo, os advogados do Departamento de Justiça dos EUA oficializaram no 9º Circuito da Corte de Apelação norte-americana o recurso conta a decisão de sexta-feira.

“Estamos recorrendo imediatamente, e achamos que vamos vencer a apelação”, disse Trump em uma entrevista coletiva neste sábado, durante a cúpula do G20, no Japão. “Não há razão para que isso tenha acontecido”, acrescentou.

Trump alega que a construção do muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México é necessária para impedir a entrada de imigrantes ilegais e de drogas, mas até o momento não conseguiu que o Congresso aprove a medida.

Em fevereiro, o governo Trump declarou uma emergência nacional para redirecionar 6,7 bilhões de dólares em fundos que o Congresso havia destinado a outros propósitos para a construção do muro, que é contestado por diferentes grupos e Estados, como a Califórnia.

Na sexta-feira, o juiz Haywood Gilliam, de Oakland, na Califórnia, disse em um par de decisões judiciais ser ilegal a proposta do governo Trump de redirecionar fundos do Departamento de Defesa originalmente destinados ao combate às drogas.