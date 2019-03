Trump reconhecerá soberania de Israel sobre colinas de Golã, diz vice

O presidente americano, Donald Trump, reconhecerá formalmente, nesta segunda-feira (25), a soberania israelense sobre as colinas de Golã, tendo ao seu lado o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu – informou o vice-presidente Mike Pence.

“Hoje, pela primeira vez em 52 anos, com o primeiro-ministro Netanyahu ao seu lado, o presidente dos Estados Unidos vai reconhecer formalmente a soberania de Israel sobre as colinas de Golã”, afirmou Pence, ovacionado em declaração no encontro anual do lobby pró-Israel Aipac.