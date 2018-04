Trump recepciona um líder africano pela primeira vez

Nigéria – Depois de mais de um ano no cargo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela primeira vez vai hospedar um presidente africano na Casa Branca.

A reunião com o presidente nigeriano Muhammadu Buhari nesta segunda-feira ocorre depois de um início desconfortável na relação do governo Trump com o segundo continente mais populoso do mundo.

Questões de segurança e econômicas estão entre os principais assuntos da agenda da reunião bilateral. A Nigéria, o país mais populoso da África, com quase 200 milhões pessoas, é a maior economia do continente e a principal exportadora de petróleo bruto.

Buhari foi um dos dois primeiros líderes africanos que Trump convocou depois que assumiu o poder, juntamente com o presidente da África do Sul.

A Nigéria é também uma das nações mais problemáticas da África quando se trata de extremismo.

O grupo extremista Boko Haram lançou uma insurgência violenta nove anos atrás, com o objetivo de criar um estado islâmico, e dezenas de milhares de pessoas foram mortas. O Boko Haram agora está ativo nos vizinhos Camarões, Níger e Chade.