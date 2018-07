Trump quer reunião com Putin no início do ano que vem

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que seu segundo encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, aconteça no próximo ano, depois que a investigação federal sobre a Rússia estiver encerrada, disse o assessor de segurança nacional, John Bolton, nesta quarta-feira.

“O presidente acredita que a próxima reunião bilateral com o presidente Putin deve ocorrer após o fim da caça às bruxas da Rússia, então concordamos que será depois do primeiro dia do ano”, afirmou Bolton em um comunicado.