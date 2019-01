Trump quer retirar Estados Unidos da Otan, diz jornal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já manifestou em várias ocasiões seu desejo de abandonar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), revela nesta terça-feira o jornal The New York Times.

Segundo o jornal, Trump disse a altos funcionários que não vê sentido na Otan, a histórica aliança militar criada pelos países ocidentais após a Segunda Guerra Mundial.

Trump já questionou em várias ocasiões os 29 membros desta aliança por não gastar dinheirosuficiente em defesa.

Antes de assumir a presidência, chegou a declarar que a Otan estava “obsoleta”, e após uma polêmica cúpula da organização, em julho, colocou em dúvida se os Estados Unidos cumpririam com o princípio de defesa mútua da aliança em um eventual conflito com Montenegro, seu membro mais recente.

Mas Eric Pahon, porta-voz do Pentágono, informou que os Estados Unidos permanecem “100%” comprometidos com a Aliança. “A Otan continua sendo o pilar da segurança transatlântica”.

A Otan, que faz 70 anos em 2019, tem se dedicado à segurança da Europa durante décadas, primeiro diante da União Soviética e depois frente ao expansionismo russo.