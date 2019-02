Trump quer manter tropas no Iraque para vigiar o Irã

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que planeja manter suas tropas no Iraque para vigiar e manter pressão sobre o vizinho Irã. No entanto, o presidente do Iraque, Barham Saleh, afirmou que Trump não pediu nenhuma permissão para isso e adiantou que não permitirá que os EUA usem bases no país para vigiar o Irã, alegando que “qualquer ato fora do acordo seria inaceitável”.