Trump promete cortar mais impostos se republicanos vencerem eleição

Mateus Fagundes, do Estadão Conteúdo

Por Mateus Fagundes, do Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu na noite desta terça-feira reduzir ainda mais a carga tributária do país caso o Partido Republicano, do qual ele faz parte, vença as eleições de meio de mandato de novembro.

Em dezembro, o presidente Trump conseguiu a maior vitória dele no Congresso americano, ao cortar o imposto corporativo de 35% para 21%. A nova lei tributária estabeleceu ainda sete faixas de imposto de renda para pessoas físicas, cujas alíquotas vão de zero a 37%.

“Enquanto os democratas falam em subir impostos, em taxar as pessoas, nós queremos reduzir ainda mais”, afirmou, em um evento antiaborto em Washington, que se transformou em comício republicano.

As eleições de meio de mandato são realizadas a cada quatro anos e consistem na escolha de todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e de um terço das do Senado.

Atualmente, os republicanos são maioria tanto entre os deputados (239 de 435) quanto os senadores (51 em 100). Mas há quem aposte que o governo Trump possa perder o controle da Câmara.

“Vocês podem imaginar uma pessoa como Nancy Pelosi na presidência da Câmara?”, indagou Trump a uma barulhenta plateia, em referência à líder democrata na câmara baixa.

O presidente americano emendou: “Nós precisamos de mais republicanos no Congresso. Temos de lutar juntos para eleger mais pessoas que defendam a vida nas eleições de novembro”.