Trump poderia desistir de reunião com Coreia do Norte, diz Pence

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a desistir de uma cúpula sem precedentes com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, agendada para o próximo mês, disse o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, nesta segunda-feira, depois que a Coreia do Norte questionou o encontro na semana passada.

Pence disse à Fox News que a Coreia do Norte não deveria tentar conseguir concessões dos EUA para promessas que não pretendia manter.

“Seria um grande erro para Kim Jong Un pensar que ele pode brincar com Donald Trump”, disse Pence, de acordo com trechos de uma entrevista disponibilizada pela Fox. Quando perguntado se Trump ainda poderia desistir da cúpula agendada para 12 de junho em Singapura, ele respondeu: “Bom, não há dúvida.”