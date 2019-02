Trump pode fazer 1º veto se Congresso rejeitar declaração de emergência

West Palm Beach – Um assessor sênior da Casa Branca, Stephen Miller, indicou que o presidente norte-americano, Donald Trump, deverá realizar o primeiro veto de seu governo caso o Congresso reprove sua decisão em declarar emergência nacional na fronteira Sul do país.

“O presidente irá proteger sua declaração de emergência nacional”, disse Miller à rede de televisão Fox News. Questionado se Trump está preparado para vetar a decisão do Congresso, Miller disse que é “garantido” que o mandatário vai defender a declaração.

Democratas estão planejando apresentar uma resolução rejeitando a declaração de emergência nacional. As chances de a resolução ser aprovada no Congresso são altas, com vários republicanos indicando que podem votar contra Trump, ainda que, aparentemente, não hajam votos suficientes para reverter um possível veto presidencial.

Fonte: Associated Press