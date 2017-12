Trump pode bloquear vendas da Boeing e da Airbus ao Irã

Nova York – O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está analisando opções para tentar impedir que Boeing e Airbus vendam aviões ao Irã, informou neste sábado o “The Wall Street Journal”.

Segundo o jornal, essas iniciativas podem ter impacto nos acordos anunciados nos últimos meses para vender cerca de 300 aviões ao Irã, uma operação avaliada em US$ 40 bilhões.

Os esforços da Casa Branca fazem parte da nova estratégia em relação ao Irã, já que o governo Trump não considera que o país está cumprindo os termos do acordo nuclear firmado em 2015.

As opções que serão apresentadas a Trump incluem a proibição de vendas de aviões, duras condições que impediriam a entrega das aeronaves ou frear a aprovação oficial da operação.

As medidas afetariam a americana Boeing, mas também a Airbus, que compra componentes produzidos nos EUA para seus aviões. Outra empresa prejudicada seria a General Electric, pelos motores que produz para a aviação comercial.

Segundo as fontes consultadas pelo “Journal”, a equipe de Trump teme que o Irã use os novos aviões, ou os antigos que serão substituídos, para transportar armas e militares à Síria.

Uma fonte do Conselho de Segurança Nacional dos EUA disse que as autorizações só serão concedidas se o governo americano se convencer de que os aviões “só serão usados para a aviação comercial”.

O “Journal” também publica uma entrevista com o congressista republicano Roger Williams, que defende que os EUA não vendam aviões ao país que é o “maior patrocinador do terrorismo”.

Williams é vice-presidente de uma subcomissão financeira da Câmara dos Representantes que analisa temas comerciais. Ele defende uma lei para aumentar o rigor nas vendas de aviões ao Irã.

As fontes do governo consultadas pelo “Journal” não sabem qual opção o presidente tende a escolher para lidar com o problema.