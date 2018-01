Trump planeja mudar lei sobre difamação após livro que o expõe

O presidente Donald Trump propôs nesta quarta-feira modificar a atual legislação sobre difamação, em razão do livro que mostra a Casa Branca imersa no caos sob sua administração.

“Vamos olhar muito seriamente as leis de difamação em nosso país”, disse o presidente ao final de uma reunião com seu gabinete para discutir o primeiro ano de governo e os planos para o futuro.

Para Trump, as leis devem ser modificadas de forma que “quando alguém diz algo que é falso e difamatório sobre uma pessoa, esta terá a capacidade de recorrer à justiça”.

Trump acrescentou que as “leis atuais sobre difamação são uma vergonha e uma desgraça, e não representam os valores americanos ou os valores de igualdade”.

O presidente não ocultou a ira com a publicação do livro “Fogo e Fúria”, do jornalista Michael Wolff, sobre o funcionamento da Casa Branca no ano passado.

“Queremos que isto seja justo”, disse Trump. “Não é possível que você diga mentiras, sorria e o dinheiro caia em sua conta bancária”.

Em sua trajetória como empresário, o agora presidente utilizou frequentemente ameaças de processos na justiça contra seus críticos, e na Casa Branca tem criticado asperamente a imprensa, que acusa de “fake news”.

Trump, inclusive, fará uma cerimônia na próxima semana para conceder o Prêmio “Fake News”, destinado aos “mais corruptos e parciais entre os veículos tradicionais da imprensa…”.