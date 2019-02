Trump pede que Europa “leve de volta” membros do Estado Islâmico presos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os Estados Unidos têm pedido a seus aliados Europeus que “levem de volta” mais de 800 guerreiros do Estado Islâmico capturados na Síria para que sejam submetidos a julgamento.

“O Califado está prestes a cair”, escreveu Trump no Twitter no sábado. “A alternativa a isso não seria boa, nós seríamos forçados a liberá-los…”

Soldados apoiados pelos Estados Unidos na Síria estão perto de capturar o último e pequeno enclave do Estado Islâmico no Eufrates, disse um comandante no sábado, o que deve levar o auto-declarado califado à beira do colapso total.