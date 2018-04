Trump pede que Congresso endureça leis de imigração dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas críticas ao sistema de imigração do país e pediu ao Congresso americano que aprove medidas para endurecer as políticas imigratórias americanas. “Por mais ridículo que pareça, as leis do nosso país não nos permitem enviar facilmente de volta aqueles que atravessam nossa fronteira sul”, disse o republicano.

Em seu perfil no Twitter, Trump comentou que México e Canadá têm “duras leis de imigração, enquanto a nossa é uma piada de Obama”, fazendo referência ao ex-presidente americano Barack Obama. De acordo com Trump, Honduras, México e outros países “com os quais os EUA são muito generosos enviam pessoas para o nosso país por meio de nossas políticas de imigração fracas”. Ele afirmou que caravanas estão indo para os EUA e pediu para que o Congresso aprove a construção de um muro na fronteira com o México.

Além disso, o republicano voltou a fazer críticas à oposição. “Democratas permitem fronteiras abertas, drogas e crime!”, afirmou.