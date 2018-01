Trump pede quadro de Van Gogh; ganha vaso sanitário de ouro

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Museu Guggenheim de Nova York que lhe emprestasse um quadro do pintor holandês Vincent Van Gogh para decorar a Casa Branca, mas a instituição negou o pedido e ofereceu ao republicano um vaso sanitário de ouro.

Segundo o jornal “The Washington Post”, Trump tinha pedido o quadro “Landscape with Snow”, que Van Gogh pintou em 1988. No entanto, a diretora artística do museu, Nancy Spector, negou o pedido e disse que havia outra obra disponível: um vaso sanitário de ouro com o título “América”, que pretende ser uma sátira sobre o excesso de riqueza nos EUA.

O Museu Guggenheim exibiu o “América”, obra do artista italiano Maurizio Cattelan, avaliado em mais de US$ 1 milhão, durante um ano em um banheiro público do quinto andar da instituição. Os visitantes podiam utilizar o vaso sanitário.

A exibição terminou, por isso a obra está disponível “se o presidente e a primeira-dama tiverem algum interesse em instalá-lo na Casa Branca”, escreveu Spector em um e-mail obtido pelo “Post”.

“É, certamente, extremamente valioso e frágil, mas forneceríamos todas as instruções para sua instalação e cuidado posterior”, disse Spector, que afirmou que o autor da obra gostaria de oferecer o vaso sanitário à Casa Branca como um “empréstimo de longo prazo”.