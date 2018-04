Trump pede apoio de eleitores a republicanos no Congresso

WashingtonTownship – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pedido aos eleitores que apoiem os republicanos no Congresso, visando ao avanço da sua agenda.

Em comício em Washington Township na noite de sábado, depois de dizer que Deborah Stabenow, senadora democrata do estado do Michigan, estava impedindo a proteção das fronteiras do país e votou contra os cortes de impostos, Trump disse: “E vocês só continuam votando nela de novo e de novo e de novo. É sua culpa.”

Mais cedo no sábado, Trump twittou críticas ao senador democrata Jon Tester, de Montana, sobre o seu papel na nomeação fracassada do médico da Casa Branca Ronny Jackson para dirigir o Departamento de Assuntos de Veteranos, pedindo a Tester que renuncie ou pelo menos que não seja reeleito.

Como tem feito em eventos semelhantes, Trump promoveu itens prioritários da agenda que encontram apoio em conservadores de base, como a nomeação de juízes conservadores, a construção de um muro na fronteira dos EUA com o México, o término de “cidades-santuário” e o corte de impostos aprovado pelo Congresso sob liderança dos republicanos.

Ele também levou crédito pela melhora das relações entre a Coreia do Norte e do Sul, dizendo ao seu público “vamos ver como vai ser”.