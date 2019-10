Trump pede a Ucrânia e China que investiguem seu rival Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (3) que tanto a Ucrânia quanto a China deveriam investigar o ex-vice-presidente Joe Biden, um dos democratas favoritos na disputa pela Casa Branca em 2020.

Em meio a um processo de investigação de impeachment por solicitar ao presidente ucraniano que investigasse Biden, Trump declarou à imprensa hoje, na Casa Branca, que poderia fazer um pedido similar a seu colega chinês, Xi Jinping.

“Certamente é algo em que podemos começar a pensar”, respondeu Trump, ao ser questionado sobre se pedirá a Xi Jinping que investigue Biden.

Trump também reiterou seu pedido anterior, bastante polêmico, ao presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para investigar o líder democrata Joe Biden e seu filho Hunter.

“Se fossem honestos a esse respeito, começariam uma investigação importante sobre os Biden. É uma resposta muito simples. Deveriam investigar os Biden”, insistiu.

“Do mesmo modo, a China deveria começar uma investigação sobre os Biden, porque o que aconteceu na China é quase tão ruim quanto o que aconteceu na Ucrânia”, afirmou.

O advogado Hunter Biden fez parte do comitê de vigilância de um grupo de gás ucraniano e investiu na China quando seu pai era vice-presidente de Barack Obama. A Justiça de ambos os países nunca apresentou acusações e parece não ter avançado no que diz respeito à obtenção de provas.

Para Trump e sua equipe, Hunter Biden aproveitou o cargo do pai para ganhar quantias consideráveis. Além disso, afirmam que Joe Biden pediu a destituição de um procurador ucraniano que estaria muito interessado nos negócios de Hunter.

Em 2015, o então vice-presidente Biden pediu a destituição do procurador-geral da Ucrânia, no âmbito de uma campanha internacional contra a corrupção, por suspeita de criar obstáculos para as reformas. À época, ninguém questionou suas motivações.

Durante uma conversa por telefone em julho, Trump pediu a Zelenski que investigasse as atividades dos Biden neste país.

Ao tomar conhecimento do telefonema, a oposição democrata iniciou um procedimento de julgamento político de Trump, o qual pode levar a seu impeachment.