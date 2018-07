Trump: Negociações com UE serão “ótimas para nossos agricultores”

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (26) que as negociações comerciais com a União Europeia são “realmente ótimas” para os agricultores americanos e ressaltou que, agora, as relações entre americanos e europeus são realmente “muito, muito boas”.

Em mesa redonda sobre comércio em Dubuque, Iowa, Trump comentou que o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, é um “homem muito duro e muito forte, mas uma grande pessoa” e disse que os EUA e a UE concordaram com uma carta de intenções e que os dois lados estão trabalhando na documentação.

Na quarta-feira, Trump e Juncker anunciaram que estão negociando as relações comerciais entre americanos e europeus, impondo uma trégua à escalada das tensões entre os dois lados. “Vocês não podem ficar muito nervosos comigo porque nós abrimos a Europa para vocês”, disse Trump aos agricultores presentes no evento.