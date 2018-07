Trump nega ter criticado premier britânica em entrevista

O presidente americano Donald Trump negou nesta sexta-feira ter criticado a estratégia negociadora do Brexit da primeira-ministra britânica Theresa May.

“Faça o que fizer, tudo bem”, afirmou o magnata para May na coletiva de imprensa realizada na mansão de campo de Chequers.

Trump disse ainda que a entrevista concedida por ele ao jornal britânico The Sun era uma “fake news” (notícia falsa).

May, por sua vez, declarou que Washington e Londres buscarão um “ambicioso acordo de livre comércio” depois do Brexit, ao contrário de Trump, que havia descartado essa possibilidade na citada entrevista.

“Concordamos que quando o Reino Unido deixar a União Europeia, iremos atrás de um ambicioso acordo de livre comércio”, afirmou May.

Na polêmica entrevista dada ao The Sun, divulgada na quinta-feira à noite, Trump falou sobre o plano de May para resolver o principal tema doméstico e internacional de seu governo – que passa por um momento de fragilidade política.

“Se aprovarem um acordo como esse, estaríamos tratando com a União Europeia no lugar de com o Reino Unido, e isso provavelmente pode matar o acordo” que Londres deseja alcançar com Washington.

“Teria feito isto de maneira muito diferente. De fato disse a Theresa May como fazê-lo, mas ela não concordou, não me escutou. Tomou outro caminho”, disse Trump, para quem a proposta de May não respeita o que os britânicos decidiram no referendo sobre a UE de junho de 2016.