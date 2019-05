Trump nega mobilização de 120 mil soldados para intimidar o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta terça-feira informações publicadas pelo jornal The New York Times sobre a existência de um projeto para enviar 120 mil soldados ao Oriente Médio para conter o Irã.

“Eu faria isso? Absolutamente não. Mas não planejamos isso. Esperamos não ter que planejar isso. Se tivéssemos que fazê-lo, enviaríamos muito mais homens do que isso”, declarou aos jornalistas na Casa Branca, acusando o jornal de Nova York de espalhar notícias falsas.

Na noite de segunda-feira, o jornal nova-iorquina informou que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, teria apresentado nas semana passada durante uma reunião com os assessores de segurança nacional de Trump um plano que implicaria na mobilização de 120.000 soldados no Oriente Médio no caso de o Irã atacar as forças americanas na região.

O plano, que estaria apenas em uma etapa preliminar, segundo o jornal, não requereria uma invasão terrestre e o número mencionado é o alto considerado, segundo o New York Times.