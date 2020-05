Trump não usa máscara em público porque tem medo de “parecer ridículo”

A decisão de usar uma máscara durante a pandemia de coronavírus está se tornando uma afirmação política. O presidente americano Donald Trump teme que o uso de máscara em público possa arruinar sua chance de ser reeleito em novembro. De acordo com fontes ouvidas pela Associated Press, o presidente teme passar a “mensagem errada” para seus eleitores republicanos e “parecer ridículo” com máscara facial.

Trump nunca foi visto usando uma máscara em público e, na última terça-feira (5), foi criticado por não usar uma durante uma visita a uma fábrica da Honeywell no Arizona, ao contrariar as orientações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

O presidente americano acredita que o uso da máscara “enviaria a mensagem errada” de que ele está mais focado na saúde do que reabrir a economia, que os assessores pensam ser a chave para sua vitória em novembro, disseram uma fonte do governo e dois oficiais de campanha eleitoral à agência de notícia AP.

Uma das autoridades ouvidas pela AP acrescentou que Trump temia que uma imagem sua com máscara poderia ser usada contra ele em futuros ataques da oposição.

Esta não é a primeira vez que Trump se opõe publicamente às diretrizes de segurança relacionadas ao coronavírus.

No início de março, o presidente disse que continuaria apertando as mãos das pessoas, apesar dos avisos das autoridades de saúde, porque, segundo ele, “você não pode ser político e não apertar as mãos”.