Trump manterá tropas dos EUA na Coreia do Sul, diz conselheiro americano

O presidente Donald Trump não pediu opções para reduzir as forças americanas na Coreia do Sul – garantiu, nesta sexta-feira (4), o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, classificando as matérias que dizem o contrário como “uma completa bobagem”.

Sua declaração foi uma resposta a uma matéria publicada pelo jornal “The New York Times”, afirmando que o presidente ordenou ao Pentágono que prepare opções para retirar seus 28.500 soldados instalados na Coreia do Sul.

“O artigo do New York Times é uma completa bobagem”, descartou Bolton.

“O presidente não pediu ao Pentágono que dê opções para reduzir as forças americanas estacionadas na Coreia do Sul”, frisou.

Citando vários funcionários não identificados, o jornal indicou que a redução de tropas não deverá ser uma moeda de troca na cúpula entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. As mesmas fontes admitiram, porém, que um tratado de paz entre as duas Coreias pode diminuir a necessidade de ter forças americanas nesse território.