Trump manda governo cancelar assinatura dos jornais NYT e Washington Post

São Paulo — Em mais um ataque à imprensa, o presidente Donald Trump ordenou que agências federais do Governo não renovem as assinaturas dos jornais The New York Times (NYT) e The Washington Post, publicações críticas do presidente dos Estados Unidos.

Segundo uma autoridade da residência oficial de Trump, nesta quinta-feira (24), os dois jornais já não faziam parte das publicações entregues na Casa Branca.

Ataque contra a imprensa

A relação entre Trump e a imprensa americana nunca foi das melhores. O presidente já definiu ambos os jornais como “mídia fake news” e “inimigos das pessoas”.

Na última segunda-feira, afirmou que tinha planos de cancelar as assinaturas e chamou o Times de “jornal falso”, dizendo que “não queria mais aquilo na Casa Branca”.

“Não renovar as assinaturas em agências federais irá reduzir gastos — muitos dólares dos contribuintes serão poupados”, afirmou a porta-voz do governo americano, Stephanie Grisham, em um comunicado enviado ao NYT.

A agência Reuters entrou em contato com as publicações em busca de comentários. O NYT se negou a tocar no assunto, enquanto o Washington Post não respondeu o pedido de comentário.