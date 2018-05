Trump lamenta que tiroteios aconteçam com muita frequência nos EUA

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou de “terrível” o tiroteio que deixou dez mortos em uma escola do Texas, lamentando que este tipo de fato “venha acontecendo com muita frequência no país”.

Trump fez a declaração em um ato na Casa Branca pouco depois que o número preliminar de vítimas na escola de ensino médio de Santa Fé, nos arredores de Houston, foi divulgado.

“É terrível (…) Hoje é um dia triste, muito, muito triste”, acrescentou Trump.

O presidente americano ressaltou que seu governo “está determinado a fazer tudo o que está em suas mãos para proteger os estudantes e manter as armas longe das mãos daqueles que representam uma ameaça para eles mesmos e para os outros”.

O novo tiroteio aconteceu a apenas três meses do sucedido em fevereiro em uma escola secundária de Parkland (Flórida) no qual 17 pessoas morreram, e que provocou uma onda de manifestações no país para reforçar o controle de armas, mas que finalmente não se concretizou em nenhuma legislação.

Trump defendeu armar alguns professores das escolas como medida para reforçar a segurança dos estudantes, proposta que gerou grande polêmica entre a opinião pública americana.