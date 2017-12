Trump Jr. retornará ao Capitólio para depor sobre caso Rússia

Washington – O empresário Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá retornar ao Capitólio nesta quarta-feira, onde será interrogado no Comitê de Inteligência do Senado, como parte da investigação sobre a suposta interferência da Rússia na eleição presidencial americana de 2016. A informação foi dada por uma pessoa familiarizada com as negociações.

A reunião a portas fechadas com funcionários do Senado virá uma semana depois de Trump Jr. ter prestado depoimento no Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes.

Os dois painéis investigam se a campanha de Trump estaria envolvida com a interferência russa na eleição dos EUA.

Os congressistas investigam uma reunião de junho de 2016 onde Trump Jr. se encontrou com uma advogada russa para obter informações possivelmente prejudiciais contra a campanha de Hillary Clinton. Este será o terceiro depoimento de Trump Jr. no Congresso.

Fonte: Associated Press