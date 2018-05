Trump irá pelo 4ª ano a evento da maior organização pró-armas dos EUA

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará na sexta-feira, pelo segundo ano consecutivo no cargo, do encontro anual da poderosa Associação Nacional do Rifle (NRA), informou a imprensa americana.

Trump fará um discurso no principal evento do maior grupo de pressão entre os defensores de armas nos EUA. No ano passado, ele se tornou o primeiro presidente americano a comparecer ao encontro desde Ronald Reagan, em 1983.

Nesta ocasião, a reunião acontecerá em Dallas, no estado do Texas. Contando com o tempo em que não era presidente, Trump irá pela quarta vez consecutiva ao evento, que se realiza depois que em 14 de fevereiro um jovem assassinou a 17 pessoas em uma escola em Parkland, a Flórida.

Depois do massacre ocorrido em 14 de fevereiro em uma escola na cidade de Parkland, na Flórida, que teve saldo de 17 mortos, a relação entre Trump e a organização sofreu altos e baixos, já que o presidente americano apoiou posturas contrárias à NRA, como aumentar a idade para a venda de armas, e inclusive chegou a pedir aos congressistas de seu partido para que não tivessem “medo” da associação.

O grupo de pressão foi um de seus defensores mais fiéis e se tornou seu principal apoio financeiro externo durante a campanha para as eleições de 2016. EFE