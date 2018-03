Trump irá a Peru e Colômbia em 1ª visita à América Latina

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará da Cúpula das Américas que será realizada no Peru em abril, e depois fará uma visita oficial à Colômbia, marcando assim sua primeira viagem à América Latina desde que chegou ao poder, há mais de um ano, informaram nesta sexta-feira à Agência Efe fontes diplomáticas.

Ainda não foram revelados pela Casa Branca os detalhes da agenda de Trump na Cúpula das Américas, que acontecerá em Lima nos dias 13 e 14 de abril, e da ida à Colômbia.

A Cúpula das Américas reúne a cada três anos os presidentes do continente americano, e o governo dos EUA não tinha confirmado até agora se Trump planejava comparecer.

Previsivelmente, um dos principais assuntos destes compromissos será a crise na Venezuela, um tema que foi o foco de quase todas as conversas de Trump com governantes do continente.

A visita à Colômbia, país que mais recebe imigrantes venezuelanos que fogem da crise, era cogitada há meses, mas se concretizou na semana passada durante um encontro em Bogotá entre o subsecretário de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Thomas Shannon, disseram à Efe fontes diplomáticas.

Nesta quarta-feira, Trump falou por telefone sobre a cúpula com o presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que será o anfitrião, e também debateu a situação na Venezuela.

Os Estados Unidos apoiaram a decisão do Peru de retirar o convite ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para a cúpula, por impedir a realização de eleições democráticas em seu país, mas vários países latino-americanos estão solicitando a reconsideração dessa postura.