Trump instruiu Cohen a mentir ao Congresso, diz imprensa

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instruiu seu ex-advogado pessoal, Michael Cohen, a mentir ao Congresso sobre o projeto do agora líder de construir uma Trump Tower em Moscou, informou o portal de notícias “BuzzFeed”, uma revelação que surpreendeu vários legisladores democratas.

Cohen foi condenado em dezembro a três anos de prisão por uma série de acusações que incluem assuntos vinculados à investigação sobre a trama russa dirigida pelo procurador especial Robert Mueller, como mentir ao Congresso sobre o projeto da Trump Tower em Moscou.

Segundo dois funcionários americanos “envolvidos em uma investigação” relacionada com Cohen e que falaram com o “BuzzFeed”, o ex-advogado de Trump disse à equipe de Mueller que, depois das eleições de 2016, o agora presidente lhe pediu que mentisse e dissesse que as negociações com a Rússia tinham acabado meses antes.

De acordo com essas fontes, Trump também apoiou um plano projetado por Cohen para visitar a Rússia durante a campanha presidencial do magnata, a fim de se reunir com o líder russo, Vladimir Putin, e impulsionar as negociações sobre o projeto imobiliário.

“Faça com que aconteça”, disse Trump a Cohen, segundo as fontes.

O ex-advogado do presidente americano estava a cargo do projeto imobiliário em Moscou e informava periodicamente sobre o mesmo a Trump e aos seus filhos Ivanka e Donald Jr., indica o meio.

A equipe de Mueller concluiu que Trump tinha instruído Cohen a mentir ao Congresso após entrevistar testemunhas da Organização Trump e revisar e-mails e outros documentos da companhia, e foi então quando o ex-advogado reconheceu que o agora presidente tinha pedido para não falar a verdade, acrescenta BuzzFeed.

Cohen deve testemunhar em 7 de fevereiro diante do Comitê de Supervisão da Câmara Baixa dos EUA por conta da trama russa.

A informação gerou reações entre a oposição democrata e o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara Baixa, o progressista Adam Schiff, assegurou que averiguaria o tema.

“A acusação de que o presidente dos EUA poderia ter forçado uma mentira diante do nosso comitê a fim de atrapalhar a investigação e encobrir seus negócios com a Rússia é uma das mais sérias feitas até agora”, disse Schiff na sua conta do Twitter.

O congressista democrata Joaquín Castro, que também está no Comitê de Inteligência, foi mais longe e afirmou em um tweet que “se o artigo do BuzzFeed for certo, o presidente Trump deve renunciar ou ser submetido a um julgamento político”.