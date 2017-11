Trump inaugura iluminação da árvore de Natal da Casa Branca

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inaugurou nesta quinta-feira a iluminação da árvore de Natal da Casa Branca em uma cerimônia que contou com uma apresentação do grupo The Beach Boys, que revolucionou o pop na década de 1960.

Acompanhado da esposa, Melania, Trump foi ao parque público atrás da Casa Branca para participar da cerimônia de iluminação da árvore natalina, uma tradição anual dos presidentes americanos.

“Queremos desejar a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Que tenham festas incríveis. E agora vamos iluminar essa árvore preciosa”, disse Trump.

Após uma contagem regressiva liderada por Trump, a primeira-dama acendeu um interruptor, e a árvore de Natal, de 8,5 metros de altura, ficou iluminada com lâmpadas amarelas e azuis.

Na sequência, os The Beach Boys, que só contam com um dos membros fundadores do grupo, Mike Love, tocaram a tradicional música natalina “Little Saint Nick”. A cerimônia também teve apresentações de outros artistas, como a cantora de country Wynonna.

Melania apresentou na segunda-feira a decoração natalina da Casa Branca e afirmou que Trump e o filho do casal, Baron, estão “muito esperançosos” com o primeiro Natal na residência presidencial.