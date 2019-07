Trump imprime tuítes favoritos e envia cópias autografadas aos autores

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem o curioso costume de imprimir seus tuítes favoritos sobre si ou aliados e enviar cópias autografadas para seus autores. A informação é do site de política norte-americano, Politico, e está sendo repercutida por veículos de imprensa do país.

De acordo com o Politico, uma representante da Flórida relatou ter recebido um dos mimos do presidente. Segundo ele, Trump curtiu um tuíte publicado por ele e, dias depois, recebeu uma versão impressa em papel A4, autografada pelo presidente, em seu escritório na capital Washington. Além do costume de fazer isso com as mensagens postadas no Twitter, o republicano faz a mesma coisa com artigos de jornais e revistas.

Some column feedback from POTUS pic.twitter.com/NIfbcVs6xq — Rich Lowry (@RichLowry) November 27, 2017

“Ele não é um fã do The New York Times ou o The Washignton Post, mas lê os dois todos os dias”, contou uma fonte ao Politico. Ambos jornais, dois dos mais respeitados do mundo, são conhecidos críticos da sua gestão e são frequentemente criticados por Trump. Uma das acusações mais comuns do presidente é chamar as matérias veiculadas pelas publicações de “fake news”, termo usado para classificar notícias consideradas inverídicas.