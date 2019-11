Trump faz visita surpresa ao Afeganistão em Dia de Ação de Graças

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta quinta-feira uma visita surpresa ao Afeganistão, onde se reuniu com as tropas americanas durante o feriado do Dia de Ação de Graças. Ele chegou à base aérea de Bagram pouco depois das 20h30 (hora local) e ficou mais de 2h30 em solo.

“É uma área perigosa, e ele quer apoiar os soldados”, disse a porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, aos jornalistas que viajaram com Trump e que tiveram que guardar segredo sobre a visita até que o presidente desembarcasse no país centro-asiático.

Repórteres foram orientados a manter o sigilo sobre a viagem, para garantir a segurança do presidente. A visita ocorre mais de duas semanas após Trump interromper de modo abrupto as conversas de paz com o Talibã, após um bombardeio em Cabul deixar 12 mortos, entre eles um soldado americano.

No ano passado, Trump e a primeira-dama fizeram viagem similar ao Iraque na noite de Natal. Nesta semana, o vice-presidente Mike Pence visitou as tropas americanas em solo iraquiano.

Retomada do diálogo

Trump anunciou a retomada do diálogo de paz com os talibãs e disse que espera conseguir um acordo para pôr fim à guerra no Afeganistão, quase três meses depois de romper as negociações com o grupo insurgente devido a um atentado cometido em Cabul.

“Os talibãs querem chegar a um acordo, e estamos nos reunindo com eles”, afirmou Trump durante uma visita surpresa ao Afeganistão, a primeira de seu mandato.