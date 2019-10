Trump fará pronunciamento após “êxito” na fronteira entre Turquia e Síria

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que fará na Casa Branca um pronunciamento para comemorar a manutenção do cessar-fogo na fronteira entre Turquia e Síria, classificada por ele como “um grande sucesso”.

“Grande sucesso na fronteira entre Turquia e Síria. Foi criada uma zona de segurança. O cessar-fogo foi mantido e as missões de combate terminaram”, afirmou Trump em mensagem no Twitter, anunciando que fará uma declaração às 11h (horário local, 12h de Brasília).

“Os curdos estão seguros e trabalharam muito bem conosco. Os prisioneiros capturados do Estado Islâmico (EI) estão protegidos”, acrescentou Trump.

As palavras de Trump acontecem depois que o comandante das Forças da Síria Democrática (FSD), Mazlum Abdi, ter comunicado ontem ao vice-presidente americano, Mike Pence, que as milícias curdas da Síria se retiraram da fronteira com a Turquia, em cumprimento com a trégua acordada entre Ancara e Washington.

Por sua vez, os EUA prometeram a Turquia que se houver um cessar-fogo definitivo, suspenderão as sanções impostas no último dia 14 contra três ministros do governo do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em represália pela sua ofensiva militar.

A Turquia iniciou seu ataque contra as milícias curdo-sírias, no último dia 9, depois que Trump anunciasse a retirada das tropas americanas do norte da Síria.